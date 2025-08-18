Síguenos:
Asistente de Almirón asumió el entrenamiento de Colo Colo

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
En medio del complejo momento que vive Colo Colo con la situación de Jorge Almirón, en Cooperativa Deportes PM pudimos conocer que el plantel tuvo la sesión de entrenamientos este lunes bajo las órdenes de Daniel Díaz, quien es asistente del DT que acudió a despedirse esta jornada. La improvisada solución llega mientras la dirigencia no logra acuerdos y posterga hasta el miércoles la oficialización de un interinato. Escucha el informe del periodista Rodrigo Gómez.

