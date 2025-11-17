Atención en Colo Colo: Talleres se abrió a negociar por Matías Catalán

En miras al mercado de pases, Matías Catalán apareció fuerte en la órbita de Colo Colo y en Talleres de Córdoba abrieron una puerta para un eventual fichaje del alguna vez seleccionado nacional por el "Cacique".

Andrés Fassi, presidente del club trasandino, confirmó a Cooperativa Deportes que están dispuestos a negociar el traspaso de Catalán, pero solo una vez que la liga argentina haya finalizado, pues "la T" logró avanzar a los play-offs tras el cierre de la fase regular.

Además, el dirigente aclaró que el zaguero de 33 años en realidad tiene contrato hasta fines de 2026, descartando la versión que apuntaba al fin de vínculo para el venidero mes de diciembre.

Catalán ya había sido sondeado por Colo Colo en pasados mercados y su actual valor ronda los 700.000 dólares, a diferencia del casi millón de la divisa estadounidense en el que estaba tasado antes de su rotura de ligamentos en septiembre de 2024.

Así, a los albos se les abrió la posibilidad de levantar el teléfono durante el verano para conversar en miras a una eventual incorporación para reforzar una defensa que ha sumado dudas a lo largo de su compleja temporada.