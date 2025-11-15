Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago23.5°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Bolados, Pavez y Salomón Rodríguez dieron victoria a Colo Colo en amistoso ante Trasandino

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Mientras que en el segundo partido un doblete de Javier Correa lideró los festejos en el Monumental.

Bolados, Pavez y Salomón Rodríguez dieron victoria a Colo Colo en amistoso ante Trasandino
 Colo Colo
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En medio del receso en la Liga de Primera por la fecha FIFA y las Elecciones Presidenciales, en Colo Colo no perdieron el tiempo al organizar dos amistosos a puertas cerradas frente a Trasandino en el Monumental, donde salieron victoriosos por 4-2 y 3-1.

Para el primer compromiso, los dirigidos por Fernando Ortiz se llevaron el triunfo gracias a los tantos de Marcos Bolados, Víctor Felipe Méndez, Esteban Pavez y Salomón Rodríguez. Seguido a ello, en la segunda instancia se lució Javier Correa con un doblete, junto a un gol de Erick Wiemberg.

Ambos encuentros permitieron dar rodaje a jugadores que venían con menor participación. Incluso, el "Tano" aprovechó de alinear al joven delantero Maikel Peña -de 16 años- junto a futbolistas que venían volviendo de lesiones como Alan Saldivia.

Por lo pronto, Colo Colo tendrá que afinar detalles para regresar a la competencia este próximo domingo 23 de noviembre, cuando reciba a Unión La Calera en Macul por la fecha 28, duelo clave en la lucha del "Cacique" por asegurar un cupo en la Copa Sudamericana.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada