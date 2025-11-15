Bolados, Pavez y Salomón Rodríguez dieron victoria a Colo Colo en amistoso ante Trasandino
Mientras que en el segundo partido un doblete de Javier Correa lideró los festejos en el Monumental.
En medio del receso en la Liga de Primera por la fecha FIFA y las Elecciones Presidenciales, en Colo Colo no perdieron el tiempo al organizar dos amistosos a puertas cerradas frente a Trasandino en el Monumental, donde salieron victoriosos por 4-2 y 3-1.
Para el primer compromiso, los dirigidos por Fernando Ortiz se llevaron el triunfo gracias a los tantos de Marcos Bolados, Víctor Felipe Méndez, Esteban Pavez y Salomón Rodríguez. Seguido a ello, en la segunda instancia se lució Javier Correa con un doblete, junto a un gol de Erick Wiemberg.
Ambos encuentros permitieron dar rodaje a jugadores que venían con menor participación. Incluso, el "Tano" aprovechó de alinear al joven delantero Maikel Peña -de 16 años- junto a futbolistas que venían volviendo de lesiones como Alan Saldivia.
Por lo pronto, Colo Colo tendrá que afinar detalles para regresar a la competencia este próximo domingo 23 de noviembre, cuando reciba a Unión La Calera en Macul por la fecha 28, duelo clave en la lucha del "Cacique" por asegurar un cupo en la Copa Sudamericana.