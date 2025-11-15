Bolados, Pavez y Salomón Rodríguez dieron victoria a Colo Colo en amistoso ante Trasandino

En medio del receso en la Liga de Primera por la fecha FIFA y las Elecciones Presidenciales, en Colo Colo no perdieron el tiempo al organizar dos amistosos a puertas cerradas frente a Trasandino en el Monumental, donde salieron victoriosos por 4-2 y 3-1.

Para el primer compromiso, los dirigidos por Fernando Ortiz se llevaron el triunfo gracias a los tantos de Marcos Bolados, Víctor Felipe Méndez, Esteban Pavez y Salomón Rodríguez. Seguido a ello, en la segunda instancia se lució Javier Correa con un doblete, junto a un gol de Erick Wiemberg.

Ambos encuentros permitieron dar rodaje a jugadores que venían con menor participación. Incluso, el "Tano" aprovechó de alinear al joven delantero Maikel Peña -de 16 años- junto a futbolistas que venían volviendo de lesiones como Alan Saldivia.

Por lo pronto, Colo Colo tendrá que afinar detalles para regresar a la competencia este próximo domingo 23 de noviembre, cuando reciba a Unión La Calera en Macul por la fecha 28, duelo clave en la lucha del "Cacique" por asegurar un cupo en la Copa Sudamericana.