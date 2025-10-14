Bolados y contraste entre resultados del equipo femenino y masculino: Obvio que se ve feo

El delantero de Colo Colo Marcos Bolados se refirió al buen presente que tiene el equipo femenino en la Copa Libertadores y afirmó que "se ve feo" que el plantel masculino desarrolle una campaña irregular en contraste con el éxito de las "albas" a nivel internacional.

"Sobre el equipo femenino, felicitarlas, no es fácil llegar donde están, hicieron una buena copa, una buena fase de grupos, así que las felicito", declaró en conferencia de prensa.

"Siempre nosotros las seguimos, sabemos lo que tienen y han trabajado súper bien., vez que pasamos por ahí están trabajando, así que no nos queda más que felicitarlas", complementó el atacante, quien fue consultado sobre la inclusión de Arturo Vidal como capitán de la selección chilena de Kings League para el Mundial.

En ese sentido, explicó que "sobre Arturo, creo que es un tema de él, no sé mucho de eso -de la Kings League-, si es un tema de él... ¿El contraste con el equipo femenino? Obvio que se ve feo, las mujeres están arriba y nosotros no lo hemos pasado bien. Hay que seguir entrenando".

Por otro lado, recordó la remontada rumbo al título del 2024, señalando que "el año pasado fue lindo porque teníamos 10 puntos más o menos y con el rival al que teníamos que tirar para abajo y lo logramos, nos sentíamos como grupo súper bien, ese momento fue lindo, fueron 10 puntos que cada partido jugábamos y lo hacíamos bien y cuando marcaba, marcar acá es lo máximo, la gente... el estadio se viene abajo y se te vienen muchas emociones, marcar es lindo acá, más en el Monumental".

"Siempre uno entrena para jugar, para ser titular y si te toca afuera, entrar y hacerlo bien, tratar de quedarte adentro. Acá la competencia es fuerte, tienes que estar fuerte, no hay que bajar los brazos, hay que seguir entrenando. En lo personal tuve lesiones al principio, pero ya pasó, no puedo volver atrás, hay que seguir entrenando hasta que se te da la oportunidad y hacerlo bien para que te puedan considerar", indicó.

"Hemos entrenado súper bien, la confianza está, estamos todos motivados para el fin de semana", dijo en relación al venidero choque con Coquimbo Unido, también destacando la nueva posición en que lo utiliza Fernando Ortiz.

"Nosotros siempre estamos enfocados acá. Hay que estar fuertes, fuerte de mente, entonces eso no nos saca. Sobre Claudio, jugar acá es difícil y él tiene la posibilidad, es un gran jugador, lo hemos visto muy bien", cerró.