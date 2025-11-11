Bruno Barticciotto otra vez asomó en la órbita de Colo Colo

Pese a que el campeonato aún no termina, en Colo Colo ya se trabaja con miras a la siguiente temporada luego de un opaco año que coincidió con el Centenario de la institución, y ya se barajan los primeros nombres para reforzar al equipo de cara al 2026.

Según pudimos conocer en Cooperativa Deportes, uno de los grandes jugadores en carpeta es el atacante nacional Bruno Barticciotto, quien está a la espera de definir su futuro en Santos Laguna después de no clasificar a los play-offs del Apertura en México.

Bruno Barticciotto otra vez en la carpeta de Colo Colo!! El delantero es una opción para el equipo de 2026. @Cooperativa #Cooperativa90 — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) November 11, 2025

El cuadro azteca mantiene al delantero cedido desde Talleres de Córdoba y está complicado todavía para comprar su carta. A la espera de que esto se resuelva, los "albos" verían abierta una tercera chance para contar con el hijo del ídolo.

Incluso, fue el propio Marcelo Barticciotto quien explicó en su rol de comentarista de Cooperativa Deportes que "si Santos lo compra, va a ser difícil que lo deje ir. Si no, tiene contrato con Talleres hasta el 2027 y ahí debería negociar. Podría optar otro préstamo, que ya no es tan descabellado como comprarle el pase".

Consultado por las intenciones de Bruno para fichar por Colo Colo esgrimió: "El querría venir. El tema es que todavía no sabe qué va a pasar. Tendrían que conversarlo con él, es una decisión muy personal. A mí me encantaría que venga, pero es una decisión de él".

Otro nombre que manejan en los "albos" es el de Matías Fernández, jugador de Independiente del Valle, para reforzar el sector del lateral derecho.