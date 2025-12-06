Carlos Caszely cuestionó a Fernando Ortiz por uso de juveniles en Colo Colo
El referente albo dijo que los juveniles saben lo que es vestir la camiseta del Cacique.
Carlos Caszely, histórico exdelantero de Colo Colo, esbozó una crítica en contra del director técnico del elenco albo, Fernando Ortiz, a propósito de la utilización de juveniles en la Liga de Primera.
Tras la consagración de la serie sub 18 del cuadro popular -donde juega su nieto Franco Garrido Caszely- el "Rey del Metro Cuadrado" señaló con respecto a Ortiz que "siempre va a ser bueno que un técnico se preocupe de las cadetes; después vamos a ver si los pone o no".
Para ejemplificar su punto, el otrora seleccionado nacional indicó que "en el partido anterior a Cobresal había un chico que jugó muy bien (Leandro Hernández); sin embargo, en el partido final con Cobresal lo sacó y puso de nuevo a Aquino. Entonces, hay que ver hasta qué punto es verdad lo que se hace y lo que se dice".
Por último, el ex atacante albo sostuvo que "en 1968 Colo Colo estaba casi en la quiebra y subieron cuatro o cinco jugadores, y salimos campeones. En los 70 pasó lo mismo, y en la quiebra también ocurrió: jugó con muchos juveniles y salió campeón. El que lleva seis o siete años en Colo Colo sabe lo que es vestir la camiseta del popular y entregarse al máximo".
Recordar que mañana Colo Colo recibe a Audax Italiano en el estadio Monumental con la misión de ganar y esperar un traspié de Cobresal ante Ñublense para capturar un boleto para la próxima Copa Sudamericana.