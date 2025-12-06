Carlos Caszely cuestionó a Fernando Ortiz por uso de juveniles en Colo Colo

Carlos Caszely, histórico exdelantero de Colo Colo, esbozó una crítica en contra del director técnico del elenco albo, Fernando Ortiz, a propósito de la utilización de juveniles en la Liga de Primera.

Tras la consagración de la serie sub 18 del cuadro popular -donde juega su nieto Franco Garrido Caszely- el "Rey del Metro Cuadrado" señaló con respecto a Ortiz que "siempre va a ser bueno que un técnico se preocupe de las cadetes; después vamos a ver si los pone o no".

Para ejemplificar su punto, el otrora seleccionado nacional indicó que "en el partido anterior a Cobresal había un chico que jugó muy bien (Leandro Hernández); sin embargo, en el partido final con Cobresal lo sacó y puso de nuevo a Aquino. Entonces, hay que ver hasta qué punto es verdad lo que se hace y lo que se dice".

Por último, el ex atacante albo sostuvo que "en 1968 Colo Colo estaba casi en la quiebra y subieron cuatro o cinco jugadores, y salimos campeones. En los 70 pasó lo mismo, y en la quiebra también ocurrió: jugó con muchos juveniles y salió campeón. El que lleva seis o siete años en Colo Colo sabe lo que es vestir la camiseta del popular y entregarse al máximo".

Recordar que mañana Colo Colo recibe a Audax Italiano en el estadio Monumental con la misión de ganar y esperar un traspié de Cobresal ante Ñublense para capturar un boleto para la próxima Copa Sudamericana.