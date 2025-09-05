Caszely lideró el triunfo de los históricos de Colo Colo en su amistoso centenario
Colo Colo conmemoró su centenario con la reedición de su primer partido oficial contra "English FC" en 1925. Un combinado de leyendas albas ganó el especial amistoso ante el equipo del Prince of Wales Country Club con solitaria anotación de Carlos Humberto Caszely.
