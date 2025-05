Cepeda apuntó al extranjero: Me gustaría dar el salto, creo que es el momento

Lucas Cepeda, delantero de Colo Colo, habló tras el triunfo ante Atlético Bucaramanga que cerró su participación en la Copa Libertadores y aprovechó de abordar el momento interno del equipo, su llamado a La Roja y una posible opción de jugar en el exterior.

"Era importante ganar, terminar bien. Tenemos que empezar a ganar todos los partidos. El equipo está volviendo a ser el del año pasado, con nombres distintos, pero la agresividad y cómo nos estamos asociando se está reflejando ahora", señaló a ESPN en zona mixta.

A pesar de la victoria, la eliminación dejó un sabor agridulce: "Las sensaciones son amargas porque nosotros aspirábamos a pasar de fase, competir en la Libertadores. Creo que teníamos equipo, pero nada, ya está. Teníamos que terminar de la mejor manera y gracias a Dios se dio. Ahora hay que ganar el domingo".

"Con respecto al profe (Jorge Almirón), nosotros en todo momento hemos estado ahí, él ha estado con nosotros y se ve reflejado que jugamos para él, para nosotros, para la institución y para dejarla en lo más alto".

En el plano personal, Cepeda se mostró entusiasmado por su reciente convocatoria a la selección chilena, que se prepara para enfrentar a Argentina. "Es lindo jugar contra esa selección, pero creo que tenemos equipo. Lo dije el año pasado, la selección está para dar el golpe y meterse. Llevo fe de que podemos obtener un buen resultado", expresó con optimismo.

Finalmente, ante los sondeos del fútbol extranjero, el joven delantero no ocultó sus aspiraciones: "Claro que he visto todo lo que se dice, si llega a ser, bienvenido sea. Me gustaría dar el salto, creo que es el momento".

"Estoy disfrutando y si llega, llega. Si no, a seguir trabajando, pero ojalá se dé algo bueno para lograr el sueño de todo chico con ir a jugar afuera", sentenció.