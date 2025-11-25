Cepeda sobre su futuro: Nos vamos a juntar con Colo Colo y ver qué decisión tomaremos

Luego de que a mediados de año se especulara con su partida, el delantero de Colo Colo Lucas Cepeda se refirió a su futuro en el club. Aunque dejó en claro que su situación se resolverá al final de la temporada, por ahora su único objetivo es asegurar la clasificación a un torneo internacional.

"Estoy enfocado en conseguir estos dos triunfos y apoyar al equipo para lograr el objetivo, que es clasificar a la Copa Sudamericana. Lo que pase después lo vamos a ver con mi representante, se va a sentar a tomar un café conmigo y me va a decir cuáles son los pasos a seguir. Nos vamos a juntar con el club y vamos a ver qué decisión vamos a tomar en conjunto", expresó el atacante en conferencia de prensa en el Estadio Monumental.

El exjugador de Santiago Wanderers también se mostró autocrítico con la irregular campaña del equipo en el año de su centenario. "Todos tenemos claro que no mostramos nuestra mejor versión, creo que nos dimos cuenta, pero tarde. Nos vamos sintiendo cada vez mejor. Hay que terminar de la mejor manera y ganar los seis puntos que quedan", analizó, mencionando también la sorpresiva salida del técnico Jorge Almirón.

En lo personal, Cepeda reconoció la enorme presión que significa vestir la camiseta alba. "Colo Colo tiene una presión increíble, pero venía de un equipo como Wanderers que también te exige día a día, me ayudó mucho para que la presión no me costara cuando empezara a jugar. Pensaba que podía lograr cosas lindas en Colo Colo, pero no en tan poco tiempo", sostuvo.