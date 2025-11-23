Cepeda tras goleada de Colo Colo: Creo que despertamos tarde

Tras la contundente victoria de Colo Colo por 4-1 sobre Unión La Calera, una de las grandes figuras del encuentro, Lucas Cepeda, conversó sobre el presente del "Cacique". A pesar de la euforia por los tres puntos y su destacado rendimiento individual, el exjugador de Santiago Wanderers dejó una reflexión.

Al ser consultado sobre el momento del equipo, que acumula victorias importantes en el cierre de la temporada, Cepeda fue directo: "Creo que despertamos tarde, pero nunca es tarde para conseguir los objetivos", dijo a TNT Sports.

El extremo, quien fue clave en el marcador, reconoció que el equipo dejó escapar puntos vitales durante el primer semestre, lo que los alejó de la lucha directa por el título en etapas anteriores. Sin embargo, enfatizó que el plantel ha cambiado el chip para estas fechas finales.

"Sabíamos que teníamos que ganar para meternos en puesto de Copa. Este es el primer paso, quedan dos finales", aseguró Cepeda a los micrófonos de TNT Sports.

El jugador "albo" destacó que la meta inmediata es clasificar a torneos internacionales, y ya piensa en el próximo desafío en el norte.

"Ahora tenemos que ir a El Salvador a buscar esos tres puntos... estamos peleando con ellos igual para meternos en un puesto de Copa. Ya mañana a pensar en Cobresal, que nos toca jugar el viernes, y seguir por esta senda con humildad y trabajo", concluyó el delantero, quien ha ido ganando protagonismo en el esquema titular.