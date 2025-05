Claudio Aquino: Hay que cerrar la boca y trabajar para sacar al equipo adelante

El argentino Claudio Aquino, volante de Colo Colo, habló tras el empate 2-2 ante Ñublense en el Monumental, por la undécima fecha de la Liga de Primera, y remarcó que deben seguir trabajando "con la boca cerrada" para poder salir adelante en medio de la crisis deportiva que vive el club.

"Estamos un poco tristes por la situación que estamos viviendo, pero hay que apretar los dientes, cerrar la boca, trabajar, sacar el equipo adelante", declaró Aquino en la transmisión oficial.

Respecto al desarrollo del partido, el trasandino señaló: "El primer tiempo nuestro no fue bueno, y me parece que tenemos que apuntar al Colo Colo del segundo tiempo, creo que fuimos muy superiores, tuvimos muchas situaciones de gol que no pudimos convertir, pero creo que ese es el puntapié inicial para el Colo Colo que queremos, ganar, pelear torneos y sacar la situación adelante".

Aquino agregó que "ellos tiraron pelotazos y nos costó, ganaban los rebotes. Nos convirtieron dos goles, donde se hizo difícil, pero hay que seguir trabajando".

"Hay que cerrar la boca, bancarsela, aguantar las críticas, trabajar y sacar la situación adelante", reiteró.

Finalmente, al ser consultado sobre el futuro del técnico Jorge Almirón, que se resolverá este martes en reunión de directorio de Blanco y Negro, Aquino evitó el tema.

"Son temas que no me gustan hablar, mañana (martes) lo decidirá el club, ellos verán lo que quieren hacer. Nosotros estamos acá para aportar a Colo Colo, tenemos que seguir trabajando, y dependerá de ellos lo que quieran hacer", cerró