Claudio Aquino: "Sé que estoy en deuda, puedo dar mucho más"

Aunque llegó a Colo Colo con el cartel de haber sido el mejor jugador de la Liga de Argentina, el volante Claudio Aquino solo ha mostrado chispazos del nivel que exhibió en Vélez Sarsfield, lo cual se ve reflejado en sus tres goles y cuatro asistencias en 25 partidos.

El trasandino es consciente de que no ha logrado cumplir con las expectativas que generó su llegada al estadio Monumental y en conversación con TNT Sports admitió que "sé que estoy en deuda, que puedo dar mucho más. Colo Colo hizo un esfuerzo grande para traerme y no he mostrado aún mi mejor versión".

Al ser consultado por las razones de este irregular desempeño, el mediocampista reconoció que le afectó sumarse tarde a la pretemporada. "No es excusa, pero eso te pasa la cuenta. Me costó adaptarme, pero hoy me siento mejor física y mentalmente. Como digo siempre: hay que cerrar la boca y trabajar más", puntualizó.

El futbolista de 34 años también se refirió a los cuestionamientos que ha recibido el entrenador Jorge Almirón, sobre todo luego de las eliminaciones en Copa Chile y Copa Libertadores y no dudó en dedicarle un increíble elogio.

"Para mí, Jorge es el mejor técnico que tuve. Tiene prestigio, experiencia, y está capacitado para revertir este momento. Cuando más se dudaba de su continuidad, nosotros respondimos como grupo", remarcó.

Por último, Aquino anticipó el Superclásico del fin de semana ante Universidad de Chile. "Es un privilegio jugarlo. En Argentina uno se acostumbra a jugar con presión, con estadios llenos. Me encantaría que se pudiera jugar con ambas hinchadas", cerró.

El Superclásico entre U. de Chile y Colo Colo está programado para el sábado a las 15:00 horas (19:00 GMT) y lo podrás seguir en nuestras plataformas.