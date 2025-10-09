Síguenos:
Colo Colo celebró su tercera victoria en la Libertadores Femenina tras batir a San Lorenzo

Colo Colo venció por 1-0 a San Lorenzo en Buenos Aires por la tercera fecha de la Copa Libertadores Femenina con gol de Mary Valencia. De este modo, las albas pasaron como primeras del Grupo C con 9 puntos y ahora deberán prepararse para enfrentar a Libertad en cuartos de final.

