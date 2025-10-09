Colo Colo celebró su tercera victoria en la Libertadores Femenina tras batir a San Lorenzo
Publicado:
Fotos Destacadas
Kendrick Lamar presenció en el Estadio Nacional el triunfo de Argentina ante Nigeria
Fachada de edificio con orden de demolición se derrumbó en Valparaíso
Japón dedicó emotivo mensaje de despedida a Chile tras eliminación en el Mundial Sub 20
Fotos Recientes
La UC festejó su tercer triunfo al hilo en el Claro Arena tras batir a Ñublense
Colo Colo celebró su tercera victoria en la Libertadores Femenina tras batir a San Lorenzo
La Roja tuvo en La Florida su última práctica antes del amistoso con Perú
Colo Colo venció por 1-0 a San Lorenzo en Buenos Aires por la tercera fecha de la Copa Libertadores Femenina con gol de Mary Valencia. De este modo, las albas pasaron como primeras del Grupo C con 9 puntos y ahora deberán prepararse para enfrentar a Libertad en cuartos de final.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados