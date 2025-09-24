Colo Colo confirmó tres amistosos para lo que resta de receso en el torneo

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, habló tras una nueva reunión ordinaria de directorio y anunció los amistosos que Colo Colo sostendrá en lo que resta del receso en el fútbol chileno a raíz del Mundial sub 20.

Tras enfrentar a Iquique este viernes 26 de septiembre en un partido pendiente por la Liga de Primera, los albos visitarán a Deportes Puerto Montt en Chinquihue.

Tal como ya anunciaron los "delfines", Mosa ratificó aquel duelo a jugarse el miércoles 8 de septiembre y reveló que antes "también estamos confirmando otro partido con Ñublense de Chillán, el día 1 (de octubre).

"También vamos a hacer un partido a puertas cerradas con Palestino, cosa que el equipo tenga rodaje", contó el dirigente.

Además, Mosa abordó la caída opción de enfrentar a Deportes Temuco, que asomaba para ser rival de Colo Colo en lugar de los chillanejos: "A los clubes también tienen que hacerse cargo de toda la permisología y entiendo que Temuco tuvo problemas en obtener esos permisos".