Colo Colo detalló la lesión que marginó a Arturo Vidal de la visita a Ñublense

En su aspiración por meterse a puestos de la Copa Sudamericana, en Colo Colo lamentaron la sensible baja del volante nacional Arturo Vidal para el duelo clave que le toca afrontar este sábado ante Ñublense en el Estadio "Nelson Oyarzún Arenas".

Si bien el técnico Fernando Ortiz fue quien adelantó que el "King" no iba a estar presente entre los convocados tras quedar lastimado en el cotejo frente a Deportes Limache, durante esta misma jornada salió el parte médico que detalló la situación del jugador.

Según estipuló el escrito, Vidal sufrió una contractura en el isquiotibial derecho e implica que por lo menos se tomará una semana para la recuperación. Junto a él también se detalló la situación de Alexander Oroz, Oscar Opazo, Francisco Marchant, Nicolás Suárez y Alan Saldivia.

Con todas estas bajas, el "Cacique" tendrá que afrontar un duelo crucial en Chillán a partir de las 18:00 horas (21:00 GMT). Actualmente, figura octavo en la tabla con 35 puntos y se distancia a siete unidades de los 42 que tiene Palestino en los puestos que cierran los cupos a torneos internacionales.