Colo Colo dominó con más figuras durante la Liga de Primera 2025
La Liga de Primera dio a conocer el listado de las figuras que más dominaron durante la temporada 2025, destacando tres jugadores de Colo Colo.
