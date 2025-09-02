Colo Colo explicó el diseño de su tercera camiseta: Inspirada en décadas de triunfos y tradición

Colo Colo, a través de sus redes sociales, publicó una infografía explicativa del diseño de la tercera camiseta de la temporada 2025, que está inspirada en los modelos que usó el equipo en 1953 y 1986.

"La nueva camiseta renace hoy con la fuerza del tricolor. La tercera equipación 2025 honra la histórica piel del Cacique, un homenaje y espíritu del club. Colo Colo es Chile", publicó el club.

La infografía, en tanto, remarca que Colo Colo fue campeón en 1953 y 1986, consiguiendo las estrellas 6 y 15, respectivamente; y los colores están inspirados en la bandera de Chile, "cuyo simbolismo refuerza la esencia y los valores del club".

Además, en el torneo de 1953, Colo Colo fue campeón con 18 triunfos, cinco empates y tres derrotas, con un gran rendimiento de un 78,8 por ciento.

— Colo-Colo (@ColoColo) September 2, 2025

En 1986, en tanto, Colo Colo terminó igualado en puntaje con Palestino y se coronó tras ganar un partido de definición por 2-0 en el Estadio Nacional.

En ese equipo, jugaban históricos como Roberto Rojas, Jaime Pizarro, Fernando Astengo, Jaime Vera, Lizardo Garrido, Raúl Ormeño, Hugo González y Hugo Rubio, entre otros.