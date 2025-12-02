Colo Colo lanzó su plan de control biométrico para el 2026
Esta nueva forma de ingreso comenzará a regir desde la próxima temporada.
Este martes, Colo Colo oficializó la implementación del control biométrico para el acceso al Estadio Monumental, sistema que entrará en vigencia desde la temporada 2026.
Mediante un video presentado en la sala de prensa, la institución dio a conocer los detalles de esta nueva forma de ingreso, que busca mejorar la seguridad.
Esta medida va de la mano con garantizar la seguridad e impedir la suplantación de identidad a la hora de entrar a un recinto deportivo
Para ello, se instalarán 122 torniquetes biométricos, los que serán distribuidos estratégicamente en todos los accesos del recinto de Macul.
En detalle, estarán dispuestos de la siguiente manera:
Colo Colo lanza su plan de control biométrico para 2026!!— Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) December 2, 2025
Se instalarán 122 torniquetes en los ingresos del Estadio Monumental.
Océano: 31
Cordillera: 31
Arica: 16
Lautaro: 12
Galvarino: 12
Tucapel: 12
Caupolicán: 12
Magallanes: 10