Colo Colo pasó a semifinales de la Libertadores Femenina con victoria ante Libertad

Colo Colo venció por 1-0 a Libertad en los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina y se instaló en la ronda de las cuatro mejores realizando una campaña perfecta sin recibir goles en contra.

En la primera parte, el elenco nacional se hizo con la posesión del balón y dominó en gran parte, generando las principales ocasiones de gol e instaurando su jerarquía desde el inicio.

El manejo en medio campo fue fundamental para someter al elenco paraguayo que sufrió con las conexiones entre Javiera Grez, Yenny Acuña y Mary Valencia. La escuadra chilena lamentó un par de tiros en los postes durante la primera etapa.

En el complemento, las acciones se friccionaron y Libertad comenzó a buscar el arco rival para desequilibrar el marcador, pero no lograron romper la resistencia de las albas.

Cuando parecía que se cerraban los caminos, Mary Valencia encontró un espacio por el segundo palo tras un gran centro de Michelle Olivares y abrió el marcador a los 60', anotando su quinto gol en la competencia.

De este modo, las albas se instalaron en semifinales, de manera invicta y sin recibir goles, y quedaron a la espera de conocer a su rival para el miércoles 15 de octubre, que saldrá entre Deportivo Cali y Sao Paulo.