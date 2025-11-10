Síguenos:
Colo Colo presentará sus descargos al TAS por el castigo de los incidentes ante Fortaleza

Publicado: | Fuente: Cooperativa FM
En Cooperativa Deportes PM repasamos la acción que realizará Colo Colo ante el TAS para presentar su defensa, con jugadores y personal administrativo a modo de testigos, en busca de reducir el castigo que arrastra por los incidentes en el Monumental ante Fortaleza el 10 de abril. La invasión de hinchas a la cancha le valió a los albos una sanción de cinco partidos sin su público en torneos Conmebol, de los cuales ha cumplido dos. El informe es del periodista Rodrigo Gómez.

