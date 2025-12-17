Colo Colo puso la mira en Junior Barreto para reforzar la defensa en 2026

Pensando en lo que será su próxima temporada, en Colo Colo ya comenzaron a moverse en el mercado buscando mejorar una endeble defensa que lo hizo pasar pésimos momentos durante su Centenario, es por eso que pusieron los ojos en el paraguayo Junior Barreto.

Según información de Cooperativa Deportes PM, Blanco y Negro ya tomó contacto por el defensor de 27 años y evalúa una fórmula de préstamo con opción de compra para traerlo desde Olimpia, club en el que milita desde 2023.

Incluso fue el propio representante del futbolista, Freddy Soto, quien reconoció el deseo que tiene de salir del elenco paraguayo: "Les pedí también medio 'por favor' que esta vez lo dejen ir. Siempre hubo oferta por él (...) el jugador quiere salir también, creo que es el momento".

De momento, resta esperar la reunión de directorio programada este viernes para ver si también se fija un monto de compra futura por Barreto, quien tiene un pase tasado en torno al medio millón de dólares y, en caso de llegar, ocuparía el sitio de extranjero que quedó vacante con la salida de Emiliano Amor.