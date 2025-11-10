Colo Colo quedó sin opciones de clasificar a la Copa Libertadores

Tras cinco temporadas consecutivas compitiendo en la elite del continente, Colo Colo quedó sin opciones de clasificar a la edición 2026 de la Copa Libertadores y solo puede apostar por llegar a la Copa Sudamericana.

Esto porque el triunfo de Universidad de Chile sobre Deportes Limache provocó que para los albos, que suman 41 puntos a tres fechas del final, se haga inalcanzable el denominado "Chile 3".

Esto porque dicha clasificación será adjudicada por un equipo que supere la barrera de las 51 unidades dado que O'Higgins (50) y Universidad de Chile (48) se miden en la próxima fecha y cualquier resultado entre ambos obligará a superar esa cantidad de puntos.

En esta carrera también mantiene opción Palestino (45), Cobresal (44) y Audax Italiano (43).