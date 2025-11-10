Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago9.9°
Humedad76%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo quedó sin opciones de clasificar a la Copa Libertadores

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro albo solo puede pugnar por llegar a la Sudamericana.

Colo Colo quedó sin opciones de clasificar a la Copa Libertadores
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Tras cinco temporadas consecutivas compitiendo en la elite del continente, Colo Colo quedó sin opciones de clasificar a la edición 2026 de la Copa Libertadores y solo puede apostar por llegar a la Copa Sudamericana.

Esto porque el triunfo de Universidad de Chile sobre Deportes Limache provocó que para los albos, que suman 41 puntos a tres fechas del final, se haga inalcanzable el denominado "Chile 3".

Esto porque dicha clasificación será adjudicada por un equipo que supere la barrera de las 51 unidades dado que O'Higgins (50) y Universidad de Chile (48) se miden en la próxima fecha y cualquier resultado entre ambos obligará a superar esa cantidad de puntos.

En esta carrera también mantiene opción Palestino (45), Cobresal (44) y Audax Italiano (43).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada