Colo Colo recibió oferta por Alan Saldivia desde la MLS

Las reuniones en la directiva de Blanco y Negro tendrán mucho tema que tratar, ya que sumado a la búsqueda de un sustituto para el técnico Jorge Almirón, Colo Colo recibió una oferta desde Estados Unidos por los servicios del defensor uruguayo Alan Saldivia.

Según pudimos conocer en Cooperativa Deportes PM, el central charrúa es pretendido por Houston Dynamo de la MLS, ya que los norteamericanos solicitaron un préstamo con opción de compra por el jugador de 23 años.

Con una futura oferta cercana a los dos millones de dólares, la oferta vino luego de las salidas del portero Brayan Cortés a Peñarol y del atacante Cristián Zavala a Coquimbo Unido, quienes también salieron cedidos del "Cacique".

Para la directiva, que tuvieron sondeos cercanos a los 4 millones por Saldivia desde el futbol brasileño, no se ve con buenos ojos una salida considerando que, en ámbitos deportivos, el plantel se despotenció para el segundo semestre.