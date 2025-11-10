Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago13.4°
Humedad49%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo recordó el aniversario del título obtenido en disputa con la U en 2024

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los albos presentaron un video en redes sociales.

Colo Colo recordó el aniversario del título obtenido en disputa con la U en 2024
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El 10 de noviembre de 2024, Colo Colo conquistó su título número 34 en una disputada temporada ante Universidad de Chile que se definió en la última jornada, por lo que el club albo utilizó sus redes sociales para recordar el aniversario de aquella conquista.

Mientras que Colo Colo igualó 1-1 ante Copiapó en el norte, los azules empataron por el mismo resultado en Ñuñoa ante Everton para dejarle servido el trofeo a los albos.

En Macul recordaron los duros desafíos de esa temporada con un video en el cual refriegan los comentarios que se generaron durante el año, en los cuales se decía que era imposible que remontaran la ventaja de la U, que llegó a ser de 10 puntos.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada