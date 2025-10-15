Colo Colo se despidió de la lucha por el título de la Libertadores Femenina
Tras un duro empate sin goles en los 90', Colo Colo se despidió de la lucha por el título de la Copa Libertadores Femenina tras caer por 5-4 en penales frente a Deportivo Cali. Ahora, las albas deberán prepararse para luchar por el tercer puesto de la competencia.
