Tras un duro empate sin goles en los 90', Colo Colo se despidió de la lucha por el título de la Copa Libertadores Femenina tras caer por 5-4 en penales frente a Deportivo Cali. Ahora, las albas deberán prepararse para luchar por el tercer puesto de la competencia.

