Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago20.9°
Humedad41%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Colo Colo se despidió de la lucha por el título de la Libertadores Femenina

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Tras un duro empate sin goles en los 90', Colo Colo se despidió de la lucha por el título de la Copa Libertadores Femenina tras caer por 5-4 en penales frente a Deportivo Cali. Ahora, las albas deberán prepararse para luchar por el tercer puesto de la competencia.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados