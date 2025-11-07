Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago21.1°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo se querelló contra cuatro barristas por incidentes en el Estadio Nacional

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco albo presentó una querella criminal cuatro fanáticos.

Colo Colo se querelló contra cuatro barristas por incidentes en el Estadio Nacional
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Colo Colo, a través de su equipo de abogados, tomó medidas en torno a los hechos de violencia protagonizados por hinchas albos en el Estadio Nacional el pasado lunes 27 de octubre en el duelo ante Deportes Limache y presentó una querella contra cuatro forofos identificados.

En la ocasión, un grupo de seguidores del cuadro albo se vieron enfrascados en violentos enfrentamientos en la Galería Norte del recinto deportivo.

A través de un documento, al cual tuvo acceso Teletrece, se detalla que Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos del equipo, presentó una querella criminal contra cuatro individuos presuntamente involucrados en los acontecimientos descritos.

Se trata de Kevin Andrés Mayorga Veloso, de 24 años; Ignacio Ariel Espejo Moncada, de 32 años; Cristofer Bernabé Cáceres Bucarey, de 36 años; y Benjamín Ignacio Chandia, Jaramillo de 25 años.

A ellos se les imputa delitos previstos en la Ley de Derechos y Deberes en los espectáculos de fútbol profesional.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada