Colo Colo se querelló contra cuatro barristas por incidentes en el Estadio Nacional
El elenco albo presentó una querella criminal cuatro fanáticos.
Colo Colo, a través de su equipo de abogados, tomó medidas en torno a los hechos de violencia protagonizados por hinchas albos en el Estadio Nacional el pasado lunes 27 de octubre en el duelo ante Deportes Limache y presentó una querella contra cuatro forofos identificados.
En la ocasión, un grupo de seguidores del cuadro albo se vieron enfrascados en violentos enfrentamientos en la Galería Norte del recinto deportivo.
A través de un documento, al cual tuvo acceso Teletrece, se detalla que Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos del equipo, presentó una querella criminal contra cuatro individuos presuntamente involucrados en los acontecimientos descritos.
Se trata de Kevin Andrés Mayorga Veloso, de 24 años; Ignacio Ariel Espejo Moncada, de 32 años; Cristofer Bernabé Cáceres Bucarey, de 36 años; y Benjamín Ignacio Chandia, Jaramillo de 25 años.
A ellos se les imputa delitos previstos en la Ley de Derechos y Deberes en los espectáculos de fútbol profesional.