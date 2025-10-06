Colo Colo sigue invicto en la Copa Libertadores Femenina tras vencer a Sao Paulo
Colo Colo se impuso por 1-0 a Sao Paulo con gol de Mary Valencia en la segunda fecha de la Copa Libertadores Femenina 2025. De este modo, las albas sumaron otra victoria en la competencia y ahora, deberán cerrar la fase de grupos el jueves 9 de octubre ante San Lorenzo.
