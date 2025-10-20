Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo solicitó aforo de 31 mil espectadores para duelo con Limache

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Cacique" enfrenta al cuadro "tomatero" el lunes en Ñuñoa.

Colo Colo solicitó aforo de 31 mil espectadores para duelo con Limache
Colo Colo solicitó formalmente un aforo de 31.000 personas para su próximo partido como local ante Deportes Limache, que se disputará en el Estadio Nacional.

Como parte de la planificación, el club planifica no habilitar la galería sur del recinto ñuñoíno, con la idea de optimizar la seguridad del evento.

El "Cacique" proyecta llevar una gran cantidad de público al principal coliseo deportivo del país. Sin embargo, la aprobación final de esta solicitud está en manos de las autoridades de seguridad, quienes deberán evaluar el plan presentado por el club para dar el visto bueno.

El partido está programado para el lunes 27 de octubre a las 20:00 horas.

