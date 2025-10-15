Colo Colo sufrió lamentable caída por penales ante Deportivo Cali en la Libertadores femenina

Tras empatar 0-0 en el tiempo regular, Colo Colo cayó por 5-4 en penales frente a Deportivo Cali en las semifinales de la Copa Libertadores Femenina.

En un primer tiempo trabado en el Estadio "Florencio Sola", las "albas" comenzaron con el control del balón y el manejo de las acciones, pero fueron perdiendo fuerza en mitad de campo, lo que significó que las colombianas se acomodaran en el terreno de juego y generaran peligro en terreno rival.

Asimismo, la oportunidad más clara llegó a los 39' cuando Ryann Torrero tuvo que llegar hasta el límite del área para desviar un peligroso remate de las caleñas y así terminar la primera parte sin goles.

La segunda parte comenzó intensamente con peligro en ambos arcos, pero fue Torrero quien evitó nuevamente la caída de su portería con una gran intervención ante una jugada colectiva de Deportivo Cali que no pudo finiquitar Melanin Aponzá.

Las colombianas mantuvieron la intensidad en el complemento y complicaron la retaguardia alba que se las arregló para alejar el peligro en cada intervención.

A pesar de los intentos de ambos elencos por definir el resultado en el tiempo reglamentario, el partido terminó 0-0 y se fueron a lanzamientos penales, en los cuales la directora técnica de Colo Colo, Tatiele Silveira realizó un cambio de arquera sobre la hora para ir por la clasificación.

Aun asi, Deportivo Cali mostró más jerarquía desde los 12 pasos y se impuso por 5 a 4 sobre Colo Colo, que sufrió con el tiro fallado por Mary Valencia, y se instaló en la definición por el título de la Copa Libertadores Femenina.

Ahora, las colombianas deberá esperar para conocer su rival en la final de este sábado 18 de octubre, luego del otro cruce de semifinales entre las brasileñas de Corinthians y Ferroviária, y las albas irán en disputa del tercer lugar.