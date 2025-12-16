Síguenos:
Deportes | Fútbol | Colo Colo

Conmebol actualizó su ranking y Colo Colo es el mejor equipo chileno

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco albo aparece en el puesto 25° por encima de la UC y la U.

Conmebol actualizó su ranking y Colo Colo es el mejor equipo chileno
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) entregó la actualización de su ranking continental de clubes y Colo Colo aparece como el mejor equipo chileno del listado.

El cuadro albo aparece en el puesto 25, por encima de Universidad Católica y Universidad de Chile, que asoman 35° y 39°, respectivamente.

El líder es Palmeiras, escoltado por Flamengo y River Plate.

El ranking se elabora en función en base a un coeficiente que combina las campañas históricas de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, y los últimos 10 años en ambas competiciones.

Otros chilenos en el listado

  • 52° Palestino
  • 69° Unión Española
  • 71° Huachipato
  • 72° Cobreloa
  • 81° Unión La Calera
  • 82° Coquimbo
  • 98° Ñublense
  • 100° Audax Italiano
  • 113° Everton
  • 118° Iquique
  • 131° Cobresal
  • 143° Magallanes
  • 151° Universidad de Concepción
  • 157° Antofagasta
  • 166° O'Higgins
  • 175° Santiago Wanderers
  • 202° Deportes Concepción
  • 231° Unión San Felipe
  • 232° Curicó
  • 251° Rangers de Talca
  • 267° Deportes Temuco
  • 287° Provincial Osorno

Mira acá el top 30

