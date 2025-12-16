Conmebol actualizó su ranking y Colo Colo es el mejor equipo chileno

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) entregó la actualización de su ranking continental de clubes y Colo Colo aparece como el mejor equipo chileno del listado.

El cuadro albo aparece en el puesto 25, por encima de Universidad Católica y Universidad de Chile, que asoman 35° y 39°, respectivamente.

El líder es Palmeiras, escoltado por Flamengo y River Plate.

El ranking se elabora en función en base a un coeficiente que combina las campañas históricas de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, y los últimos 10 años en ambas competiciones.

Otros chilenos en el listado

52° Palestino

69° Unión Española

71° Huachipato

72° Cobreloa

81° Unión La Calera

82° Coquimbo

98° Ñublense

100° Audax Italiano

113° Everton

118° Iquique

131° Cobresal

143° Magallanes

151° Universidad de Concepción

157° Antofagasta

166° O'Higgins

175° Santiago Wanderers

202° Deportes Concepción

231° Unión San Felipe

232° Curicó

251° Rangers de Talca

267° Deportes Temuco

287° Provincial Osorno

