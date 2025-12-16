Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo
Conmebol actualizó su ranking y Colo Colo es el mejor equipo chileno
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El elenco albo aparece en el puesto 25° por encima de la UC y la U.
El elenco albo aparece en el puesto 25° por encima de la UC y la U.
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) entregó la actualización de su ranking continental de clubes y Colo Colo aparece como el mejor equipo chileno del listado.
El cuadro albo aparece en el puesto 25, por encima de Universidad Católica y Universidad de Chile, que asoman 35° y 39°, respectivamente.
El líder es Palmeiras, escoltado por Flamengo y River Plate.
El ranking se elabora en función en base a un coeficiente que combina las campañas históricas de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, y los últimos 10 años en ambas competiciones.
Otros chilenos en el listado
Mira acá el top 30