Correa también reaccionó a dichos de Pavez: Estoy en el club más grande de Chile y eso todos los saben

El argentino Javier Correa, delantero de Colo Colo, habló tras ser figura en el triunfo ante Unión Española en Santa Laura y reaccionó ante las declaraciones de Esteban Pavez, quien aseguró que Universidad Católica es la mejor institución del país, aunque evitó juzgar al excapitán albo por sus dichos y apuntó que "yo estoy acá y este es el club más grande para mí".

"Es la opinión de Esteban, no lo puedo juzgar. El otro club no lo conozco, yo estoy acá, esta es la institución más grande para mí. Claramente desde el otro lado van a decir que son los más grandes, pero ese es el show y lo que vende, pero para mí, yo estoy en el club más grande de Chile y eso no es mentira, todos los saben", lanzó.

En relación con el resultado y el gol que convirtió en el jornada, Correa sostuvo que se va "Con esa sensación de que te vas de un partido difícil victorioso y eso es lo que tiene que importar. El gol es la consecuencia de todo el torneo, siempre la buscamos y tuvimos la oportunidad que saliera este partido. Trato de siempre hacer lo mismo".

Asimismo, respecto a las críticas por su falta de gol, el delantero indicó que: "Los delanteros vivimos con eso, toma mucha magnitud en el club que estoy porque se tiene que criticar a alguien, pero no pasa nada (...) Han criticado a Messi, critican a Arturo (Vidal), critican a todo el mundo, es normal".

Respecto al cierre de temporada y el momento de los hispanos, el argentino indicó que "La situación que se encuentra Unión Española no es buena y tampoco hay que subestimar al rival, vinimos a plantarnos de la mejor manera. El fútbol da vuelta y nunca hay que reírse de los que están abajo. Les deseo lo mejor".

Además, habló sobre los posibles conflictos con el director de Blanco y Negra, Angel Maulén. "Esas son cosas que arman ustedes, yo digo lo que pienso, si le tengo que decir a alguien se lo diré en la cara. No le tengo miedo a nadie".

El próximo duelo de Colo Colo será el domingo 23 de noviembre contra Unión La Calera en el Estadio Monumental, en horario por confirmar.