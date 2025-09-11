Síguenos:
CSyD Colo Colo participó en actos de memoria en Villa Grimaldi y el Estadio Nacional

Publicado:
El Club Social y Deportivo Colo Colo participó en actos de memoria en Villa Grimaldi y el Estadio Nacional, donde el presidente Edmundo Valladares recordó a las y los colocolinos víctimas de la represión en el margen del 11 de septiembre, reafirmando el compromiso institucional con los derechos humanos.

