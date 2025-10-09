Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo
¿Cuándo y dónde ver a Colo Colo ante Libertad en cuartos de la Copa Libertadores Femenina?

Cooperativa.cl
Las albas buscarán seguir con su racha y meterse en semifinales.
La Copa Libertadores Femenina 2025 entró en la ronda de los 8 mejores y Colo Colo verá acción crucial este domingo 12 de octubre a las 16:00 horas ante Libertad.
El "Cacique" terminó puntero en el Grupo C, tras vencer a Sao Paulo, Olimpia y San Lorenzo y buscará manter su racha ante las paraguayas en los cuartos de final en duro desafío.
A falta de confirmar el horario, el duelo entre Colo Colo y Libertad será transmitido en Pluto TV este domingo 12 de octubre.
Asimismo, todos los detalles estarán disponibles en Cooperativa.cl.