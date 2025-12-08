Diario Olé resaltó que Arturo Vidal se quedó fuera de las copas junto a Colo Colo

La temporada 2025 que dejó a Colo Colo sin clasificación a torneos internacionales repercutió hasta el otro lado de la cordillera, con el diario argentino Olé dedicándole un espacio destacado.

El medio trasandino resaltó en Instagram que "el Colo Colo de Arturo Vidal se quedó afuera de todo", luego de acabar sin clasificación a Copa Sudamericana con su derrota ante Audax Italiano en la última fecha.

La publicación argentina también destacó que el 'King' "apuntó contra una crisis interna", luego de haber apuntado que algunos "trataron de tirar para atrás el carro".

En la nota completa de su sitio web nombraron al conjunto albo como "el gigante sudamericano que se quedará sin copas en 2026".