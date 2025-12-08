Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago31.1°
Humedad21%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Diario Olé resaltó que Arturo Vidal se quedó fuera de las copas junto a Colo Colo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

En Argentina llamó la atención la amarga campaña del "Cacique".

Diario Olé resaltó que Arturo Vidal se quedó fuera de las copas junto a Colo Colo
 Photosport
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La temporada 2025 que dejó a Colo Colo sin clasificación a torneos internacionales repercutió hasta el otro lado de la cordillera, con el diario argentino Olé dedicándole un espacio destacado.

El medio trasandino resaltó en Instagram que "el Colo Colo de Arturo Vidal se quedó afuera de todo", luego de acabar sin clasificación a Copa Sudamericana con su derrota ante Audax Italiano en la última fecha.

La publicación argentina también destacó que el 'King' "apuntó contra una crisis interna", luego de haber apuntado que algunos "trataron de tirar para atrás el carro".

En la nota completa de su sitio web nombraron al conjunto albo como "el gigante sudamericano que se quedará sin copas en 2026".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada