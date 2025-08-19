Dupla de Luis Pérez y Hugo González asumió interinato en Colo Colo

En medio del complejo escenario deportivo que vive Colo Colo, que impulsó la salida del entrenador argentino Jorge Almirón, la dupla técnica de los exfutbolistas Luis Pérez y Hugo González asumió el interinato desde este martes, al hacerse cargo de la práctica en el Estadio Monumental.

Ambos prepararán al equipo para sus desafíos venideros: Este viernes ante Palestino, en el Estadio Municipal de La Cisterna, y el siguiente fin de semana ante Universidad de Chile, en el Monumental.

Héctor Tapia, jefe de las divisiones inferionres del cuadro "albo", asomaba como la principal alternativa para el cargo, pero la directiva optó por los exjugadores.

Jorge Almirón optó por definir su salida del cuadro "popular" en medio de un año desatroso y tras la derrota a manos de Universidad Católica en la fecha 20 de la Liga de Primera.