Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago16.8°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Dupla de Luis Pérez y Hugo González asumió interinato en Colo Colo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ambos se hicieron cargo del equipo para los duelos con Palestino y U. de Chile.

Dupla de Luis Pérez y Hugo González asumió interinato en Colo Colo
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En medio del complejo escenario deportivo que vive Colo Colo, que impulsó la salida del entrenador argentino Jorge Almirón, la dupla técnica de los exfutbolistas Luis Pérez y Hugo González asumió el interinato desde este martes, al hacerse cargo de la práctica en el Estadio Monumental.

Ambos prepararán al equipo para sus desafíos venideros: Este viernes ante Palestino, en el Estadio Municipal de La Cisterna, y el siguiente fin de semana ante Universidad de Chile, en el Monumental.

Héctor Tapia, jefe de las divisiones inferionres del cuadro "albo", asomaba como la principal alternativa para el cargo, pero la directiva optó por los exjugadores.

Jorge Almirón optó por definir su salida del cuadro "popular" en medio de un año desatroso y tras la derrota a manos de Universidad Católica en la fecha 20 de la Liga de Primera.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada