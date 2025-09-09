Duro golpe a Colo Colo: Perdió a Oscar Opazo por al menos dos meses

El primer golpe en su estancia en Colo Colo sufrió el técnico Fernando Ortiz luego de conocerse la gravedad de la lesión sufrida por el defensor diestro Oscar Opazo.

De acuerdo al parte médico entregado por el elenco albo, el jugador formado en Santiago Wanderers sufrió una meniscopatía interna en la rodilla izquierda.

Ante ello, el futbolista pasará por quirófano este miércoles de 10 de septiembre.

Se espera que Opazo esté entre dos y tres meses fuera de las canchas.