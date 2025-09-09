Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago14.7°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Duro golpe a Colo Colo: Perdió a Oscar Opazo por al menos dos meses

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El jugador se someterá a una operación este miércoles 10.

Duro golpe a Colo Colo: Perdió a Oscar Opazo por al menos dos meses
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El primer golpe en su estancia en Colo Colo sufrió el técnico Fernando Ortiz luego de conocerse la gravedad de la lesión sufrida por el defensor diestro Oscar Opazo.

De acuerdo al parte médico entregado por el elenco albo, el jugador formado en Santiago Wanderers sufrió una meniscopatía interna en la rodilla izquierda.

Ante ello, el futbolista pasará por quirófano este miércoles de 10 de septiembre.

Se espera que Opazo esté entre dos y tres meses fuera de las canchas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada