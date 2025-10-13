El mensaje de Arturo Vidal al plantel de Colo Colo femenino

Los hinchas de Colo Colo no han quedado indiferentes a la campaña invicta del plantel femenino en la presente Copa Libertadores y prueba de ello es que hasta el referente del club Arturo Vidal dejó un mensaje para el equipo luego de su pase a semifinales.

Fue así como el bicampeón de América usó sus redes sociales para destacar lo hecho ayer por las albas ante Libertad, rival al que vencieron por 1-0 para meterse entre las cuatro mejores del torneo que se realiza en Argentina.

"Máquinas", escribió el 'King' sumando corazones en blanco y negro.

Consignar que el duelo entre la escuadra alba y Deportivo Cali se disputará este miércoles 15 de octubre, a partir de las 16:00 horas, y el vencedor avanzará a la final contra el ganador de la llave entre los brasileños de Ferroviária y Corinthians.