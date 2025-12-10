Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

El mensaje de despedida de Colo Colo a Isla, Amor, Vegas y Opazo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los cuatro jugadores terminaron contrato y no fueron renovados.

El mensaje de despedida de Colo Colo a Isla, Amor, Vegas y Opazo
 Photosport
En portada

Colo Colo, a través de sus redes sociales, confirmó las salidas de los jugadores Sebastián Vegas, Emiliano Amor, Mauricio Isla y Oscar Opazo, con un escueto mensaje de despedida.

"¡Gracias por todo, muchachos! Al cierre de la temporada 2025, Mauricio Isla, Oscar Opazo, Emiliano Amor y Sebastián Vegas finalizan su etapa en el Cacique", publicó el club en Instagram y X.

"¡Les deseamos el mayor de los éxitos en lo que venga!", cerró Colo Colo.

La medida se tomó tras la reunión que tuvo este miércoles la directiva de Blanco y Negro, en la cual también se estimó la salida de Matías Moya, que estuvo a préstamo en Iquique durante la temporada.

Además, durante la instancia se confirmó la continuidad de Fernando Ortíz a cargo de la dirección técnica.

