En Argentina aseguran que Vicente Pizarro es pretendido por Independiente

Colo Colo cerró una temporada para el olvido sin clasificación a copas internacionales para 2026, situación que puede derivar en la partida de varias figuras del plantel. Uno de los nombres que asoma con opciones de emigrar es Vicente Pizarro, quien despertó el interés al otro lado de la Cordillera.

Según información surgida en Argentina, el mediocampista es seguido de cerca por Independiente. El periodista Martín Roldan, del medio partidario Rojos de Pasión, aseguró que el club de Avellaneda tiene al volante en carpeta y que "lo viene siguiendo desde principios de año".

De concretarse el fichaje, el "Vicho" se sumará a la legión de chilenos que militan en el "Rey de Copas", donde ya se encuentran Felipe Loyola, Pablo Galdames y Luciano Cabral.

Aunque Pizarro mantiene contrato vigente con el "Cacique", el propio jugador reconoció sus deseos de proyectar su carrera tras la reciente Gala Crack del fútbol chileno. "Me formé acá, me siento muy a gusto. Tengo ganas de dar un paso en mi carrera si se da algo importante", declaró el futbolista, dejando abierta la opción de una transferencia en este mercado de pases.