"Entre los malos tenemos que ayudarnos": Luis Slimming recordó anécdota con Brayan Cortés

El reconocido humorista nacional Luis Slimming llamó la atención del mundo futbolero al relatar una anécdota que vivió con el arquero Brayan Cortés respecto a los tickets para uno de sus espectáculos.

"Me acordé cuando me escribió. Al final era que había comprado entradas para ir a ver un show mío, pero justo quería comprar, no sé, tres y alcanzó a comprar dos nomás y se habían acabado. Entonces, necesitaba una entrada extra", contó en su programa online El Sentido del Humor.

"Ahí me escribió a mí, me escribió después Pedro (Ruminot). Me dijo, 'Oye, hay un jugador del Colo, que..." porque él es el encargado de comunicaciones de (Club Social y Deportivo) Colo Colo", continuó.

"Entonces, yo le dije 'Ya, Brayan, yo te ayudo'. Me dijo, 'oh, qué buena onda, y ¿por qué?'", a lo que Slimming soltó una certera broma: "porque entre los malos para la pelota tenemos que ayudarnos".

"Don Comedia" aclaró a los pocos segundos que lo último se trató de un chiste: "Lo ayudé desinteresadamente y ni siquiera sé si fue al show. No lo reconocí, a lo mejor era para su familia y no para él".

- Revisa la anécdota: