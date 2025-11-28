¿Qué resultados necesita Colo Colo para meterse a la Sudamericana?

Colo Colo complicó seriamente sus opciones de clasificar a la Copa Sudamericana 2026, con una derrota ante Cobresal que obligó a los albos a esperar por otros resultados en el cierre de la Liga de Primera.

El "Cacique" quedó octavo con 44 puntos, a dos de Audax Italiano, su rival en la última fecha, y a tres de Cobresal.

El escenario se complicó más para los albos con la victoria de Palestino, que sumó 48 puntos y aseguró su clasificación a la Sudamericana, con una ventaja inalcanzable para los albos.

Por ese motivo, Colo Colo no depende de sí mismo y solo quedan dos escenarios posibles para que pueda conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana en 2026:

1. Esperar que Audax Italiano pierda o empate con Ñublense el lunes, a las 20:00 horas en La Florida; y ganar a los audinos en la última fecha en el Estadio Monumental

2. Esperar que Cobresal pierda con Ñublense en la última fecha en El Salvador, y ganar a Audax Italiano en el Monumental en la jornada final

La Liga de Primera 2025 terminará el domingo 7 de diciembre, con e Colo Colo-Audax y la visita de Cobresal a Ñublense, en duelos en paralelo que se disputarán a las 18:00 horas (21:00 GMT).