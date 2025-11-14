Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Esteban Paredes por declaración de Pavez sobre la UC: Es falso, por historia Colo Colo es el mejor

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El ídolo "albo" contradijo al volante de los "albos", asegurando que, si bien cada uno tiene su opinión, el "Cacique" es indiscutiblemente el club más grande.

Esteban Paredes por declaración de Pavez sobre la UC: Es falso, por historia Colo Colo es el mejor
Esteban Paredes, ídolo y excapitán de Colo Colo, salió al paso de las polémicas declaraciones de su amigo Esteban Pavez y contradijo su afirmación de que Universidad Católica era la mejor institución del país. El histórico goleador fue tajante y aseguró que, por historia y todo lo que representa, el "Cacique" es indiscutiblemente el mejor.

Consultado por los dichos del actual volante "albo", Paredes calificó la afirmación como falsa. "Esteban es mi amigo, cada uno tiene opiniones diferentes. A lo mejor, en el contexto que lo dijo, estuvo mal. O si lo piensa, no lo diga", expresó en conversación con el periodista Maximilian Scheel, intentando bajar el perfil a la controversia.

Sin embargo, el exdelantero no dudó en reafirmar la superioridad del club de sus amores. "Por historia, por todo, Colo Colo obviamente que es el mejor", sentenció. A pesar de la diferencia de opinión, Paredes quiso dejar en claro la fuerte amistad que lo une con Pavez, descartando cualquier tipo de conflicto entre ambos.

"Yo no soy de mandar WhatsApp. Yo si quiero, me junto con él, conversamos. La verdad es que somos muy, muy amigos. Lo respeto mucho, lo quiero mucho, a él, a su familia y siempre obviamente quiero que le vaya bien", concluyó, cerrando la polémica desde su vereda.

