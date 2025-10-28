Esteban Pavez expresó molestia por no ser citado en Colo Colo: Estoy caliente, es algo que me choca
El capitán de los albos afirmó que su marginación es decisión del técnico Fernando Ortiz.
Esteban Pavez, capitán de Colo Colo, expresó su molestia por estar fuera de las citaciones del equipo, señalando que le "calienta" y le "choca" el no ser considerado por el técnico Fernando Ortiz.
"Para qué voy a estar con cosas, siempre digo lo que pienso. Estoy caliente, muy caliente, porque más allá de jugar o no jugar, es algo que pasa netamente por el técnico, pero creo que no ir convocado es lo que me choca, me pega porque todos los días me mato para entrenar", declaró Pavez en la Avant Premiere de la película "Eterno".
En la misma línea, Pavez remarcó que "siempre soy de los mejores que entrena, creo que ahí es donde uno se gana la convocatoria. Mis compañeros me lo hacen sentir, todos lo hacen sentir, y bueno estar fuera de los convocados me calienta, pero bueno, es parte de... Sé que en algún momento me va a tocar, y obviamente me lo tomo de esa forma. Estoy trabajando como siempre a full para que el profe me convoque".
Además, señaló que desconoce las razones que lo tienen fuera del equipo, y fue enfático al indicar que "nunca he pedido explicaciones al cuerpo técnico, creo que eso no corresponde".
"Yo sigo en la mía, entrenando a full, siendo un líder siempre positivo, entregando lo mejor para mis compañeros día a día y desde donde me toque yo siempre voy a aportar", concluyó.