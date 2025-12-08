Síguenos:
Deportes | Fútbol | Colo Colo

Esteban Pavez: Le pido disculpas a la gente, fue un año de mierda

Publicado:
Periodista Digital: ATON

El volante de Colo Colo dio una escueta declaración tras el cierre de la mala temporada alba.

Esteban Pavez: Le pido disculpas a la gente, fue un año de mierda
 Photosport
Esteban Pavez, uno de los capitanes de Colo Colo, habló tras la derrota por 2-1 ante Audax Italiano que dejó al "Cacique" fuera de torneos internacionales, cerrando una desastrosa celebración del centenario.

El mediocampista atendió a los medios en zona mixta, lugar donde rompió su silencio y se refirió a la polémica que generaron sus declaraciones donde aseguró que Universidad Católica era la mejor institución del país.

"Tengo muchas cosas que decir, pero no me voy a referir a lo a todo lo que tengo que decir, porque ustedes la vez pasada sacaron todo de contexto, creo que ninguno de ustedes vio la entrevista completa. A lo único que me va referir, que Colo Colo es y será siempre el equipo más grande de Chile por lejos, no hay comparación", subrayó.

Acto seguido, el referente albo envió un potente mensaje a la hinchada. "Lo que quería decir es que le pido disculpas a la gente, creo que fue un año de mierda, disculpen la palabra pero así fue, fue un año de mierda", subrayó.

Por último, Pavez insistió en que "la gente también se puso increíble, creo que no merecían lo que lo que hicimos este año, y solamente eso, pedirle disculpas a la gente. Gracias por el apoyo de siempre".

