Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado y bruma
Santiago12.9°
Humedad71%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Fernando Ortiz dirigió su primera práctica y saludó a integrantes del club

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El entrenador argentino prepara su debut en los "albos".

Fernando Ortiz dirigió su primera práctica y saludó a integrantes del club
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El técnico de Colo Colo Fernando Ortiz vivió este martes su primera práctica al mando del cuadro "popular", dando inicio a su ciclo que tendrá como primer desafío la Supercopa del 14 de septiembre, ante Universidad de Chile.

Durante la jornada, también se reunió con integrantes del club, entre ellos el presidente Aníbal Mosa.

También estuvo junto a Luis Muñoz y Carlos González, captadores, Enzo Piero Caszely, subgerente del Fútbol Femenino, y Edison Marchant, director de Blanco y Negro y parte del Club Social y Deportivo Colo Colo.

Ortiz llegó muy temprano al Estadio Monumental para dar comienzo a su trabajo en el club.

También dio una charla al plantel de honor.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada