Fernando Ortiz dirigió su primera práctica y saludó a integrantes del club

El técnico de Colo Colo Fernando Ortiz vivió este martes su primera práctica al mando del cuadro "popular", dando inicio a su ciclo que tendrá como primer desafío la Supercopa del 14 de septiembre, ante Universidad de Chile.

Durante la jornada, también se reunió con integrantes del club, entre ellos el presidente Aníbal Mosa.

También estuvo junto a Luis Muñoz y Carlos González, captadores, Enzo Piero Caszely, subgerente del Fútbol Femenino, y Edison Marchant, director de Blanco y Negro y parte del Club Social y Deportivo Colo Colo.

Ortiz llegó muy temprano al Estadio Monumental para dar comienzo a su trabajo en el club.

También dio una charla al plantel de honor.