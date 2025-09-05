Fernando Ortiz: El primer objetivo es darle a nuestra hinchada un título más

El argentino Fernando Ortiz, flamante técnico de Colo Colo, anticipó su debut con el equipo, en la Supercopa programada para el 14 de septiembre ante Universidad de Chile en Santa Laura, y remarcó que el primer objetivo es conquistar el título.

"El primer objetivo es tratar de sacar adelante el partido el día 14, repetir el triunfo y darle a nuestra hinchada un alegría más, dándole un título más. Y luego, Colo Colo no se puede permitir no estar en una competencia internacional", comentó Ortiz sobre sus metas, en diálogo con DSports.

Respecto a sus primeros días en el club, indicó que "el recibimiento me ha asombrado día a día, la gente me trata como si fuera un ídolo más en la institución y es muy lindo para mí, me siento como de la familia. El compromiso que tengo con esta institución es cada vez más profundo para mi persona".

También explicó su decisión de tomar las riendas del club en un mal momento, tras la salida de Jorge Almirón.

"Me gustan los desafíos, tengo que sacar un equipo sumamente jerárquico y con mucha calidad de jugadores, jóvenes que quieren jugar, eso me entusiasma, y sacarlo adelante. Considero que hay un nivel interesante en la plantilla para salir de la situación, levantar lo anímico será fundamental", precisó.

Ortiz, además, contó que tuvo charla con Arturo Vidal, uno de los capitanes del equipo.

"Le pregunté donde se sentía lo más cómodo jugar, tengo que exprimir a Arturo lo máximo que pueda, no solo en lo deportivo, sino su experiencia en todo sentido. En el momento que yo decida donde puede rendir o ayudar, él lo va a hacer, por su profesionalismo, su experiencia, por lo que él le da a la institución, por lo que es con los jóvenes, tenemos que exprimirlo para que sigamos creciendo, yo como entrenador, los compañeros y el club", explicó.

Finalmente, adelantó que le gusta impulsar a los jóvenes "porque presionan a los profesionales" y que le gusta jugar con el sistema 4-2-3-1. "Tengo, afortunadamente, un plantel para que yo pueda hacer el juego que me gusta", sentenció.