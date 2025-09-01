Fernando Ortiz fue presentado en Colo Colo: Somos grandes, saldremos a ganar en todas las canchas

Este lunes, Colo Colo realizó la presentación oficial del técnico Fernando Ortiz, quien llegó a ocupar la vacante que dejó Jorge Almirón tras una pésima campaña con el club en su Centenario, por lo que el argentino se mostró sensato respecto a los objetivos del club.

"La idea de juego mía es ser protagonista donde vayamos a jugar; es imposible salir y no proponer con nuestra camiseta. Somos un equipo grande, el riesgo va a estar, pero vamos a salir a ganar en todas las canchas", aseguró.

Tras esto agregó: "Estoy muy agradecido, no tengo dudas que llego al mejor club y el ganador histórico del país. No veo una presión, al contrario. Soy un hombre que toma los desafíos de esa manera y voy a disfrutar con la responsabilidad que conlleva guiar a Colo Colo lo más alto posible".

Posteriormente, el estratega de 47 años remarcó: "Sé dónde estoy sentado, el compromiso es estar en los primeros planos. Jorge (Almirón) hizo un excelente trabajo el año pasado y las cosas no salieron como él pensaba, pero ganamos el clásico y es una alegría muy importante".

En esa tónica, Ortiz también aprovechó de referirse al duelo por la Supercopa que se disputará este 14 de septiembre en Santa Laura: "Llego en un clásico determinante, es la realidad, no voy a esquivarlo. No importa cómo se juegue, hay que ganarlo. Estoy en un club que me puede dar mi primer título (como entrenador) dentro de los próximos días".

"El tiempo es el enemigo principal del entrenador cuando se habla de resultados, pero vi partidos de Jorge (Almirón) donde desplegó un buen futbol. No puedo hacer un cambio rotundo, pero soy consciente de los objetivos que tengo por delante", añadió.

Por otro lado, el estratega oriundo de Corral de Bustos valoró la calidad de Arturo Vidal: "Tener un jugador de esa magnitud en mi plantel y poder sacarle su experiencia, yo sigo aprendiendo. No vengo a imponer. Me sentaré con él, le preguntaré porque tiene el pelo tan parado así como lo hace, y ojalá podamos tener una conexión muy buena".