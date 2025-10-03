Fernando Ortiz: Quiero a un Arturo Vidal ordenado, que sepa la función que cumple

El técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, charló largo y tendido con Cooperativa Deportes y se refirió al momento del mediocampista Arturo Vidal, con quien tuvo una charla específica para ubicarlo en la zona de contención.

El argentino expresó que "con Arturo tuve una charla personal y le manifesté lo que quería en la posición que ocupó en el último partido (ante Iquique), él lo entendió y tuvo la humildad de aceptarlo, y obviamente lo hizo muy bien".

"Agradecerle a él, sabe que tiene una competencia diaria y quien mejor lo haga, estará en el once inicial", añadió.

Ortiz contó que antes de llegar vio a Colo Colo, y que a partir de ese análisis quiso reubicar al bicampeón de América en la zona media y con mayor orden.

"Al análisis de antes de llegar a Colo Colo, veíamos a un Arturo por todo el campo de juego y totalmente desencontrado en una posición que respeto como una decisión de parte de Jorge (Almirón), pero yo quiero un Arturo Vidal ordenado, que sepa la función que debe cumplir", comentó.

"Eso lo hizo millones de veces en sus clubes anteriores y lo ha hecho perfecto, él lo entendió y lo llevó a cabo. Yo le dije exactamente 'quiero un Arturo ordenado, que me distribuya la pelota de un lado al otro, y si por momento tienes la intuición de llegar al área rival, debe haber un compañero que te reemplace'. Eso lo entendió y fue el jugador de la fecha", complementó.