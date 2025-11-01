Fernando Ortiz valoró la ajustada victoria de Colo Colo: Estamos más vivos que nunca

Luego de una trabajada victoria de Colo Colo, el técnico Fernando Ortiz atendió a los medios reunidos en el Bicentenario "Nelson Oyarzún" de Chillán y valoró el cometido de sus pupilos ante Ñublense, asegurando que el equipo tiene opciones de clasificar a la Sudamericana.

"Quizás el primer tiempo fue muy trabado, obviamente que la expulsión del jugador de ellos aclara más el panorama, pero lo más importante es que lograron entender el partido. Ganar en una cancha difícil, que hace muchísimos años no se ganaba. Estamos más vivos que nunca", sostuvo el estratega.

Seguido a ello, puntualizó que: "Todos los partidos que enfrentamos son finales, no importa el rival que esté de turno, sabemos que tenemos que hacer nuestro trabajo para poder lograr y acortar esos puntos que nos acortan de las copas internacionales".

Finalmente, se refirió a los dichos de Esteban Pavez y a su ingreso durante este encuentro: "Es un jugador más dentro de la plantilla. Estoy tranquilo con lo que le dije, le tocó entrar, trabajó de muy buena manera y sabe que entra a competir de nuevo con sus compañeros".