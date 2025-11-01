Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago16.9°
Humedad53%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Fernando Ortiz valoró la ajustada victoria de Colo Colo: Estamos más vivos que nunca

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

“Todos los partidos que enfrentamos son finales”, apuntó el estratega.

Fernando Ortiz valoró la ajustada victoria de Colo Colo: Estamos más vivos que nunca
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Luego de una trabajada victoria de Colo Colo, el técnico Fernando Ortiz atendió a los medios reunidos en el Bicentenario "Nelson Oyarzún" de Chillán y valoró el cometido de sus pupilos ante Ñublense, asegurando que el equipo tiene opciones de clasificar a la Sudamericana.

"Quizás el primer tiempo fue muy trabado, obviamente que la expulsión del jugador de ellos aclara más el panorama, pero lo más importante es que lograron entender el partido. Ganar en una cancha difícil, que hace muchísimos años no se ganaba. Estamos más vivos que nunca", sostuvo el estratega.

Seguido a ello, puntualizó que: "Todos los partidos que enfrentamos son finales, no importa el rival que esté de turno, sabemos que tenemos que hacer nuestro trabajo para poder lograr y acortar esos puntos que nos acortan de las copas internacionales".

Finalmente, se refirió a los dichos de Esteban Pavez y a su ingreso durante este encuentro: "Es un jugador más dentro de la plantilla. Estoy tranquilo con lo que le dije, le tocó entrar, trabajó de muy buena manera y sabe que entra a competir de nuevo con sus compañeros".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada