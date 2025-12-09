Fernando Ortiz viajó a Argentina a la espera de definir su continuidad en Colo Colo

La opaca temporada de Colo Colo llegó a su fin en la Liga de Primera y la directiva ya comienza a sacar conclusiones sobre el futuro de Fernando Ortiz, quien en su corto ciclo no consiguió meter al equipo en una copa internacional.

Según supimos en Cooperativa Deportes, el "Tano" ya regresó a Argentina a la espera de la determinación del directorio de Blanco y Negro, donde existe decepción por la imposibilidad de aprovechar la caída de Cobresal en la última fecha.

Pese a esta situación, el factor económico resulta determinante para una decisión, dado que el club aún evalúa el costo de interrumpir un contrato vigente.

Fernando Ortiz espera en Argentina la decisión!! El DT de Colo Colo estará en su país mientras BYN define su continuidad. En BYN están decepcionados con el cierre de torneo, pero el aspecto económico pesará en la definición. @Cooperativa #Cooperativa90 — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) December 9, 2025

Los "albos" terminaron en el octavo puesto con 44 puntos y quedaron a tres unidades del cupo a Sudamericana y ya tienen que pensar en revertir lo hecho durante este Centenario para mejorar la próxima campaña.