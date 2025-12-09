Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago27.2°
Humedad41%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Fernando Ortiz viajó a Argentina a la espera de definir su continuidad en Colo Colo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Tano" cerró la temporada Centenario del "Cacique" con el equipo fuera de copas internacionales.

Fernando Ortiz viajó a Argentina a la espera de definir su continuidad en Colo Colo
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La opaca temporada de Colo Colo llegó a su fin en la Liga de Primera y la directiva ya comienza a sacar conclusiones sobre el futuro de Fernando Ortiz, quien en su corto ciclo no consiguió meter al equipo en una copa internacional.

Según supimos en Cooperativa Deportes, el "Tano" ya regresó a Argentina a la espera de la determinación del directorio de Blanco y Negro, donde existe decepción por la imposibilidad de aprovechar la caída de Cobresal en la última fecha.

Pese a esta situación, el factor económico resulta determinante para una decisión, dado que el club aún evalúa el costo de interrumpir un contrato vigente.

Los "albos" terminaron en el octavo puesto con 44 puntos y quedaron a tres unidades del cupo a Sudamericana y ya tienen que pensar en revertir lo hecho durante este Centenario para mejorar la próxima campaña.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada